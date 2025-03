"Superior em opções e funções": O robot que desafia o reinado da Bimby

O Cecotec Mambo Touch emergiu como o robot de cozinha mais vendido na Amazon, oferecendo uma alternativa à Bimby por apenas 354€ (versus mais de 1000€ da concorrente). Com 37 funções que incluem triturar, amassar, ferver e cozinhar a vapor, este aparelho multifunções impressiona pelos seus 3,3 litros de capacidade, função de autolimpeza e possibilidade de controlo remoto através de aplicação. As avaliações dos utilizadores não poderiam ser mais positivas, com muitos ex-proprietários de Thermomix afirmando que este robot supera o anterior em opções e funcionalidades. O design elegante em preto e aço inoxidável, combinado com a balança integrada e a capacidade de preparar até quatro refeições diferentes em simultâneo, justificam as 4 estrelas de média nas mais de 4500 avaliações.