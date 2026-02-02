Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Tabuleiro de cama
Há 3h e 36min
Mais Vistos
00:03:28
Dois às 10
Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."
tvi
00:01:27
1ª Companhia
Elogio disfarçado ou crítica direta? Comandante Moutinho avalia Filipe Delgado
tvi
00:06:46
Dois às 10
Sara Santos sobre atitude de recrutas na "1.ª Companhia”: “Eu não queria dizer isto, mas…”
tvi
00:00:57
1ª Companhia
A saída hilariante do Instrutor Andrade que deixou os recrutas a rir às gargalhadas
tvi
Destaques IOL
Longevidade
É independente e viaja pelo mundo: este homem tem 101 anos e conta o seu segredo para uma vida saudável
Saude
Afinal, o que acontece ao nosso cabelo se formos dormir com ele molhado? É isto que dizem os especialistas
Como ajudar vítimas
Populações afetadas pela tempestade Kristin precisam de apoio. Saiba aqui como ajudar
away
Saude
Beber chá não resolve a falta de água no organismo, avisam especialistas
Mais Lidas
Noélia
Cristina Ferreira dá novidades sobre o teste de gravidez de Noélia: «É possível…»
Mercado
OFICIAL: Seko Fofana é jogador do FC Porto até ao final da época
maisfutebol
Tempestade
Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade
cnn
Carlos Aleluia
Entrou no BB em boa forma, mas cá fora chocou ao ultrapassar os 100 quilos. Agora assume: «Falhei»
Afonso Leitao
«Eu não conseguia aturar…»: Afonso Leitão faz revelação sobre Catarina Miranda
Snoop Dogg
Neta de cantor famoso morre com apenas 10 meses de vida