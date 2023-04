Take That arrancavam suspiros nos anos 90. Veja como estão hoje!

Hoje às 15:09

Os Take That, lendária banda pop britânica dos anos 90, vai atuar no Hyde Park, em Londres, a 1 de julho, a propósito da coroação do Rei Carlos III.

Para este regresso aos palcos estão confirmados apenas três dos cinco membros da banda: Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Mas, posts recentes na conta oficial de Instagram do grupo, deixaram os fãs a acreditar que existe a possibilidade de Jason Orange e Robbie Williams também se juntarem, trazendo um regresso em pleno.

Os três membros confirmados já foram vistos a praticar e a gravar em estúdio, mas o que deixou os fãs em êxtase foi a publicação de um vídeo dos cinco a atuar juntos em 2011, cantando a música Never Forget com a descrição “Nunca esquecer – havemos de nos divertir assim novamente – um dia em breve.”

"Estão a dizer-me que os cinco rapazes vão estar juntos outra vez????", escreve uma fã. "Eles vão tão reunir-se para a coroação", escreve ainda outra seguidora.