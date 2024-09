Tapetes de silicone: a alternativa prática ao papel vegetal

Cozinhar de forma prática e sem necessidade de adicionar gordura é possível com os tapetes de silicone para forno, uma alternativa eficaz ao papel vegetal. Estes tapetes permitem preparar diversos pratos de forma uniforme, sem o risco de aderência e com a vantagem de serem reutilizáveis, suportando temperaturas até 249 °C. Além disso, a sua durabilidade e facilidade de limpeza tornam-nos uma escolha sustentável, reduzindo o desperdício na cozinha.

Apesar de serem adequados para a maioria dos alimentos, é importante evitar preparações ricas em açúcar, pois este pode caramelizar e danificar o material ao longo do tempo. No entanto, para as restantes receitas, os tapetes de silicone são uma solução prática e eficiente, proporcionando uma cozedura saudável e sem complicações, enquanto se poupa tempo e reduz o uso de gorduras desnecessárias.

