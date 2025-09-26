Facebook
Tarte de Espinafres e Farinheira
Há 3h e 11min
Mais Vistos
00:11:02
Secret Story
Marisa Susana desmaia depois de discussão? Vejas as imagens
tvi
00:02:35
Dois às 10
Cristina Ferreira interrompe programa devido a forte discussão no «Secret Story 9»
tvi
00:04:36
Secret Story
Pedro abre o coração e desaba em lágrimas. Marisa emociona-se ao ouvir o marido
tvi
00:04:06
Secret Story
Liliana chora baba e ranho e assume: «Deito-me a pensar no meu namorado e na m**** que sou»
tvi
Destaques IOL
Pais tóxicos
Estes são 5 sinais de que os seus pais são ou foram tóxicos
Marinada
Cozinhar frango: aprendemos estas três marinadas e acabámos com a monotonia lá em casa
Tragédia
A viver férias de sonho num resort, mãe de 42 anos morre atingida por um barco
Receita
Receita ideal para quando o mês já aperta na carteira
Mais Lidas
Banco Central Europeu
"Mantenha a calma e ande com dinheiro". É o Banco Central Europeu que o diz, para o caso de surgir outra crise
cnn
Historia de amor
Aos 68 anos, estou a viver um romance tórrido: “Senti-me mulher pela primeira vez”
Historias de amor
Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"
Juniores
Juniores: Benfica vence Sporting a jogar com menos um
maisfutebol
Gemeas clements
Foram consideradas as gémeas mais bonitas do mundo, logo à nascença. Veja como estão agora
Pingo Doce
Nasceu no século XIX e está agora à venda no Pingo Doce
versa