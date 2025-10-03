Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Tarte de queijo de cabra, pera, mel e nozes
Há 11 min
Mais Vistos
00:04:57
Secret Story
Vera chega ao limite: críticas enfurecem a concorrente e Dylan defende-a com 'unhas e dentes'
tvi
00:03:40
Secret Story
Dylan deixa Lídia sem reação: «Já fomos namorados?»
tvi
00:05:18
V+ Fama
Após perda trágica, viúva de Diogo Jota encontra consolo em lugar especial
tvi
00:01:25
Secret Story
O gesto de Sandro a imitar Leandro que levou Cristina Ferreira a intervir
tvi
Destaques IOL
Tendências
Cores de outono inverno 2025: estas são as tendências da moda (há um regresso inesperado)
ChatGPT
Como seria o seu cão ou gato se fosse uma pessoa? Nós mostramos
Salário
Ganham quase 3 mil euros, recebem 300 por filho e a renda não chega a 800: esta é a vida de dois motoristas de autocarro que emigraram para a Alemanha
Gatos
Especialistas fazem alerta sobre moda que não pára de crescer entre donos de gatos
Mais Lidas
Joana Marques
Joana Marques absolvida da ação interposta pelos Anjos
cnn
Joana Marques
Joana Marques absolvida no caso contra os Anjos
maisfutebol
FC Porto
«É a primeira vez que vejo um estádio a aplaudir depois de um golo sofrido»
maisfutebol
Sonia jesus
Já não há casamento: relação de um dos casais mais mediáticos da história da TVI chegou ao fim
Autárquicas 2025
Dia 12, Alcácer do Sal. Eu sou o Francisco, mas podes chamar-me Alfe. Sou imigrante, sou engenheiro e corto carne
cnn
Historias de amor
Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»