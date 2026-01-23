Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Tarte folhada de tomate, queijo e presunto
Há 2h e 54min
Mais Vistos
00:01:02
1ª Companhia
Instrutor Marques arranca gargalhadas com comentário inusitado
tvi
00:03:19
1ª Companhia
Instrutor Joaquim tranquiliza Sara Santos: «Isso não é para fazer desarrumações aí no sótão»
tvi
00:04:06
1ª Companhia
O inesperado aconteceu: Filipe Delgado corta o cabelo ao Comandante José Moutinho
tvi
00:02:18
Dois às 10
Miguel Azevedo termina atuação em lágrimas e recebe abraço de Cláudio Ramos
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Mulher e atual marido foram mortos pelo ex-companheiro dela. O bebé deles ficou sozinho várias horas no berço até ser encontrado
Saude
Os 5 piores alimentos para adicionar à dieta. Um deles é dos mais consumidos por quem quer perder peso
Novidades
Primark, atenção: esta coleção para a casa vai levar-nos à concorrência
Novidades
Ninguém vai acreditar que comprou no Lidl e muito menos por este preço