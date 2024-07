Tem algum destes irritantes hábitos no trabalho?

Já alguma vez chegou bem humorado ao trabalho, mas o desagradável comportamento de um colega conseguiu tirá-lo do sério? É uma situação mais comum do que possa pensar. Na verdade, se analisarmos alguns comportamentos irritantes que costumam ocorrer nos mais diversos escritórios que estão espalhados pelo mundo, conseguiremos perceber que existem alguns muito comuns. O colega que chega sempre atrasado, o outro que faz demasiado barulho e até aquele que está sempre a invadir o espaço dos outros, são apenas alguns exemplos.



No entanto, é difícil ficar imune a todos os hábitos irritantes que existem no mundo do trabalho. É bem provável que, ao ler a galeria com atenção, venha a perceber que tem alguns destes comportamentos desagradáveis e que os seus colegas nunca lhe disseram. Cabe-lhe apenas a si mudar esse comportamento.



Clique na galeria e fique a saber se tem alguns destes hábitos irritantes no trabalho.