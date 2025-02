Tem duas alturas, rodas e clientes elogiam durabilidade da marca. Este estendal premium está a metade do preço

Para quem procura uma solução definitiva para estender a roupa, o Gulliver da Foppapedretti tem conquistado famílias há mais de duas décadas. Com uma estrutura em madeira maciça que combina com qualquer decoração, este estendal italiano destaca-se pela sua capacidade de suportar duas máquinas de roupa em simultâneo, graças aos seus 27 metros de comprimento e duas alturas laterais. As rodas permitem movê-lo facilmente da máquina até ao local de secagem, e quando fechado, mantém-se em pé sozinho, ocupando um espaço mínimo. Os compradores não só voltam a escolher o mesmo modelo após 20 anos de uso, como fazem questão de o recomendar a familiares e amigos, elogiando a sua robustez, estabilidade e praticidade. Com um desconto significativo na Amazon, este é o momento ideal para investir num estendal que promete resolver definitivamente os problemas comuns com os modelos mais frágeis.