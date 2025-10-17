Facebook Instagram

"Tenho um Dyson e este não tem nada a invejar": o aspirador de 115€ que limpa como os caros

O aspirador sem fios da Sulean está a conquistar quem procura potência sem gastar uma fortuna. Por 115€ (era 199€), entrega 580 watts de potência, 70 minutos de autonomia, pesa apenas 1,6 kg e tem luz LED na escova para revelar sujidade escondida. O sistema anti-enrolamento facilita a limpeza de pelos de animais, o depósito de 1,6 litros é generoso e o ecrã tátil mostra bateria e modo de sucção. Mas o que mais impressiona são as avaliações: "é como um Dyson, mas quatro vezes mais barato", "a sucção é fantástica" e "temos um Dyson e este não tem nada a invejar" são comentários recorrentes. Com mais de 100 vendas no último mês e 4,6 estrelas de média, este modelo provou que não é preciso gastar 500€ para ter um aspirador sem fios eficaz, leve e prático para o dia a dia.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

