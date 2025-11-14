Facebook
Termoventilador LIDL
Há 1h e 19min
00:04:20
Secret Story
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
tvi
00:02:46
Dois às 10
Terá Dylan sussurrado segredo a Inês? Cristina Ferreira reage: «A equipa tentou tudo por tudo para perceber»
tvi
00:02:29
Secret Story
Quarto Secreto: Liliana aceita mas Pedro Jorge recusa
tvi
00:02:19
Secret Story
Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!»
tvi
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Dois às 10
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
tvi
Seleção
Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional
maisfutebol
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Passe Ferroviário Verde
Clientes descrevem cenário de confusão no Passe Ferroviário Verde. Comboios "esgotados" em segundos obrigam a pagar bilhetes à parte
cnn
Cortes de luz
Vai haver novos cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
