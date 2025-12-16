Facebook
Termoventilador LIDL
Hoje às 09:51
00:18:35
Secret Story
O almoço feito por Liliana choca os concorrentes e há quem se recuse a comer
tvi
00:03:51
Secret Story
Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera
tvi
00:02:57
Secret Story
Inédito: Marisa compara Pedro a Liliana e leva resposta torta
tvi
00:02:55
Secret Story
Como nunca o viu: Leandro lavado em lágrimas: «É a primeira vez...»
tvi
Dicas
Vermelho, verde e muito brilho: reunimos algumas inspirações de cor de unhas para o Natal e Ano Novo
Reddit
A minha mulher fica com o dinheiro que pago para as limpezas. E agora está zangada porque não ajudo em casa
Dicas
Especialistas em Feng Shui explicam porque colocar alecrim debaixo da almofada pode melhorar o sono
Monia Delpero
«Dei um beijo de despedida à minha mãe e disse 'volto já’. Nunca regressei a casa»
Presidenciais 2026
Calendário dos debates das presidenciais de 2026: todos os confrontos
cnn
Físico português
Foi "baleado várias vezes" em casa: físico português morto a tiro em Boston. "Ele era um colega brilhante"
cnn
Novidades
Novidade da IKEA acaba com o pesadelo da roupa em cima da cadeira do quarto
Famosos
Após quatro anos, ex-concorrente do "Big Brother" declara-se a Joana Diniz: "Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te"
selfie
Pingo Doce
O vinho ideal para o Natal está com desconto no Pingo Doce e custa 2,99 euros
versa
Bebé morre atropelado
Bebé de cinco meses morre atropelado em Albufeira
cnn