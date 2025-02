Testámos o aspirador portátil que resolve os pequenos problemas do dia a dia

O Gtech Multi Mk2 é a solução para quem procura um aspirador portátil que realmente funcione. Com apenas 1,5 quilogramas, este aparelho sem fios destaca-se pela sua potência e praticidade, conquistando uma classificação de 4,6 estrelas na Amazon. A luz LED integrada ajuda a descobrir sujidade em cantos escondidos, enquanto a escova rotativa dá conta de pelos de animais e migalhas em qualquer superfície. Com 20 minutos de autonomia e acessórios versáteis, adapta-se facilmente a diferentes tarefas - das escadas ao interior do carro, passando pelos estofos e cantos difíceis. Os utilizadores elogiam especialmente a sua potência de sucção, facilidade de uso e capacidade de chegar a locais onde os aspiradores tradicionais não conseguem.