"Tínhamos um forno pequeno e deixámos de o usar”. Utilizadores não poupam elogios a esta air fryer de 11 litros

A Breville Halo Flexi destaca-se no mercado das air fryers pela sua capacidade de 11 litros dividida em duas zonas independentes, permitindo preparar simultaneamente diferentes componentes de uma refeição. O grande diferencial é a função de sincronização, que garante que pratos com tempos de cozedura distintos fiquem prontos exatamente ao mesmo tempo. Com 12 modos de cozinhar diferentes e utilizando 95% menos óleo que as opções convencionais, este aparelho conquistou até os mais céticos com sua versatilidade e resultados consistentes, estando agora disponível por 132,14€, com um desconto de 43% sobre o preço original.