Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Há 3h e 53min
00:02:02
1ª Companhia
Está mesmo grávida? Noélia vai à enfermaria e toma a decisão de peso
tvi
00:02:19
1ª Companhia
Alvorada intensa. Rui Freitas alvo de cada vez mais exigência e nem tudo corre como o esperado
tvi
00:02:30
1ª Companhia
"Paparicos": Soraia Sousa tem saída digna de meme em plena avaliação de desempenho
tvi
00:03:56
1ª Companhia
Chapada de luva branca: Joana D'arc tem a melhor pontuação no exercício e é elogiada pelo Instrutor
tvi
Mercadona
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Saude
Nunca mais vai ter bolor no copo das escovas de dentes depois de saber isto
Receitas
Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho
Novidades
Uma das sapatarias portuguesas mais famosas abriu uma nova loja em formato outlet
Tempo
Depressão Leonardo fica até quando? Estas serão as horas e os distritos a ter em conta
away
Internacional
Guy Roux sobre o futebol feminino: «As mulheres foram feitas para dar à luz»
maisfutebol
Famosos
Rita Pereira lança apelo urgente: "Está desaparecido desde as 10:00 horas"
selfie
Mau tempo
Depressão prevista para dia 8 muda de trajetória, mas continua a trazer muita chuva a Portugal
cnn
Momento Viral
Este vídeo fez história nos realities da TVI: tem 21 milhões de views e o «amo-te» mais aguardado de sempre
Entrevista MF
«Queriam que o Rafa assinasse um documento em que tinha de pagar 15 milhões para voltar a jogar futebol»
maisfutebol