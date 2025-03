Todos falam do chocolate do Dubai, mas este novo doce está a conquistar o TikTok

O "Angel Hair" está a causar furor nas redes sociais como a nova grande tendência após o chocolate do Dubai. Com uma textura única graças ao pişmaniye, um doce turco semelhante ao algodão doce, e um interior rosa "cabeludo" que esconde o próprio chocolate do Dubai no seu recheio, esta iguaria conquistou admiradores por todo o mundo. O seu sabor combina creme de pistácio com toques de baunilha, romã e framboesa, levando o criador de conteúdo britânico Carmie Sellitto a classificá-lo como "o melhor chocolate que já provei na minha vida". Disponível na Amazon, esta nova tendência demonstra como as sensações gastronómicas nas redes sociais estão em constante evolução.