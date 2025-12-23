Facebook
Top nomes 2025 em Portugal
Hoje às 11:38
00:06:15
Secret Story
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
tvi
00:02:22
Secret Story
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»
tvi
00:01:52
Secret Story
Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?»
tvi
00:01:00
Secret Story
Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana
tvi
Tragedia
Jornalista e marido estavam mortos em casa. Foi o filho de 3 anos quem abriu a porta ao avô para os encontrar
Lotaria
A filha pediu-lhe para comprar doces. E a entrada na loja fez com que o pai ganhasse 600 mil euros
Saude
Há boas notícias para quem sofre de psoríase: comprimidos estão a demonstrar resultados promissores
Saude
Estas são as vitaminas essenciais que ajudam a fortalecer os ossos e a prevenir a osteoporose
Eclipse Solar
"O dia transforma-se em noite". Vem aí um eclipse raro que vai escurecer Portugal
cnn
Bicicletas
Adeus, bicicletas e trotinetes: cidade europeia proíbe velocípedes no centro
away
Benfica
Extremo brasileiro de Jorge Jesus em conversações com o Benfica
maisfutebol
Cláudio Valente
PJ conclui que causas do homicídio de Nuno Loureiro e do ataque na Brown estão nos EUA e devolve investigação ao FBI
cnn
Taca Portugal
Taça: Caldas vai a jogo com o Sp. Braga «sob protesto»
maisfutebol
Violência doméstica
Homem mata criança de 13 anos em contexto de violência doméstica. Mulher sobrevive
cnn