Tractive GPS: Testámos o guardião digital que vigia a localização e saúde do seu cão

O Tractive GPS é um dispositivo compacto que se acopla à coleira do cão, oferecendo localização em tempo real com cobertura mundial e funcionalidades como cercas virtuais que alertam quando o animal sai de áreas predefinidas. Além do rastreamento, monitoriza a atividade física e o sono do cão, permitindo comparações com animais de raça similar. Resistente à água e com bateria que dura até 5 dias, requer subscrição mensal a partir de 4€ por mês e é compatível com cães a partir de 4kg. O artigo analisa estas características e funcionalidades para ajudar os tutores a decidir se este investimento vale a pena.