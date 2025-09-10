Facebook Instagram

Três lâminas, um botão: este aparelho substitui vários utensílios de cozinha

Hoje às 12:59

O picador eléctrico de legumes da AOBOSI, disponível na Amazon, é um aparelho 3-em-1 que rala, fatia e pica com rapidez graças a um motor de 80 W e três lâminas intercambiáveis. Compacto e fácil de arrumar, inclui um recipiente transparente que se encaixa diretamente no motor e um compartimento para armazenar lâminas. Funciona com um só botão, é relativamente silencioso e simplifica a preparação diária de refeições. A limpeza é prática, embora não seja compatível com a máquina de lavar loiça. Nas avaliações, destacam-se elogios à rapidez, facilidade de uso e relação qualidade-preço, com muitos utilizadores a recomendarem o produto como alternativa ao ralador manual.

