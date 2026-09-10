Trocámos o Algarve por esta ilha e não nos arrependemos

Este ano voltámos a uma ilha italiana onde as férias em família ainda saem baratas: com água a 28 graus, longe do turismo de luxo de Olbia e da Costa Smeralda, descobrimos há dois anos um cantinho quase secreto no sudeste da ilha, perto de Cagliari, onde a rotina é sempre a mesma — praia de manhã, sesta à tarde, jantar quase todos os dias na mesma pizzaria simples e boa — e onde uma semana de férias, entre casa, carro e voos, fica por cerca de 443 euros por pessoa, mesmo no mês mais caro do ano. Vamos voltar, disso já sabemos.