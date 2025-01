Trufa branca italiana e resultado imediato": o sérum viral que conquistou milhares de utilizadoras

Este sérum com trufa branca do Piemonte é um verdadeiro fenómeno nas redes sociais e um dos mais vendidos da Amazon na categoria de beleza. Com uma fórmula inovadora de dupla camada que combina extrato de trufa branca italiana e óleo de abacate, o produto conquistou milhares de utilizadoras pelos seus resultados imediatos na hidratação e luminosidade da pele. Sem deixar a pele oleosa e com uma fragrância suave, pode ser usado a qualquer hora do dia, antes ou depois da maquilhagem. Com certificação vegan e adequado para todos os tipos de pele, o sérum combina ainda niacinamida e extrato de sementes de chia para melhorar a elasticidade da pele