Truque para saber como está o ponto da carne

Quando mais tempo se cozinha um bife de vaca, mais firme fica a carne. E vai ser este o elemento que nos vai dizer se podemos (ou não) servir o alimento. Isso e, claro, a nossa mão, explica o site CNet.

Para perceber se o ponto da carne é o certo, vai usar a textura da mão como termo de comparação. O músculo da mão abaixo do polegar – aquela parte mais redondinha – vai dizer se a carne está mal, bem ou muito passada.

Para saber se a carne está média para malpassada, toque levemente com o polegar no dedo indicador. Com o indicador da outra mão, sinta a textura do relevo da mão mesmo abaixo do polegar. A resistência que sentir é a mesma que deve sentir ao tocar no centro da carne se esta estiver média para malpassada.

À medida que vai juntando o polegar aos outros dedos, a firmeza do musculo por baixo do polegar vai indicar o ponto da carne. Polegar com dedo do meio ajuda a identificar carne média passada; polegar com anelas, mostra a textura da carne média a bem passada; e polegar com mindinho vai indicar carne bem passada. Confira na galeria como se faz.

Para conseguir comparar a firmeza da carne à firmeza da mão, vai ter tocar no bife. Deverá fazê-lo no centro e com as mãos higienizadas antes ou com uma luva. Provavelmente o alimento estará quente, mas o toque deve ser rápido.