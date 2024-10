Situada no sul do Cáucaso, a Arménia não possui costa marítima, no entanto é capaz de deixar qualquer visitante fascinado pelas incríveis paisagens ricas em beleza e história. Foi o primeiro estado a reconhecer o cristianismo como religião oficial, no final do século III e início do século IV, sendo também o país com a vinícola mais antiga do mundo.

Clique na galeria e fique a saber as razões que o levarão a querer explorar a magnífica Arménia!