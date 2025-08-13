Facebook
Turquia
Ontem às 11:20
00:01:19
Big Brother
«Mete a loiça num sítio que eu cá sei»: Bruna perde a cabeça com Afonso Leitão
tvi
00:03:09
Dois às 10
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
tvi
00:01:08
Big Brother
Afonso perde a cabeça com Miranda e eleva a voz: «Odeio quando fazes essa porcaria»
tvi
00:01:49
Big Brother
Afonso em lágrimas por causa de Jéssica?: «As minhas atitudes podem não demonstrar, mas quero que ela seja feliz»
tvi
Viajar
Vai viajar só com mala de cabine? Estes 7 truques vão facilitar-lhe a vida (e espaço também)
Receitas
Não deite fora as cascas das batatas: tansforme-as num snack crocante na air fryer
Viagens
Hotéis a 20 euros, jantares a 10 e paisagens lindas de morrer. Este é um dos destinos mais baratos da Europa
Hoteis
Nunca escolha estes quartos de hotel: especialista revela quais os melhores para uma noite sem barulho
Bruno de Carvalho
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
Supertaça Europeia
Supertaça Europeia: PSG-Tottenham, 2-2, 4-3 após g.p. (crónica)
maisfutebol
Liga
Já ouviu falar no cartão roxo? Foi exibido no Estoril-Estrela pela primeira vez na Liga
maisfutebol
Meteorologia
Vem aí "chuva ligeira", "aumento da humidade" e "descida da temperatura média"
cnn
UEFA
Ranking UEFA: Benfica e Sporting sobem na lista, FC Porto desce dez lugares
maisfutebol
Praia fluvial
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus