Um aspirador robot execelente por menos de 100€? Sim, encontrámos

O Lefant M210P revoluciona a forma como mantemos a nossa casa limpa, combinando tecnologia eficiente com um preço acessível. Este aspirador robô destaca-se pelo seu sistema de sucção sem escovas que evita emaranhados de pelos, tornando-o ideal para lares com animais de estimação. Com 120 minutos de autonomia, seis modos de limpeza, e apenas 7,8 cm de altura, consegue limpar até 100m² e alcançar áreas de difícil acesso. A sua navegação inteligente, deteção de tapetes e retorno automático à base são complementados pela compatibilidade com Alexa e Google Home, permitindo controlo por voz. A manutenção simples e o funcionamento silencioso completam as razões pelas quais este modelo se tornou um dos mais vendidos na Amazon, com uma média de 4,3 estrelas nas avaliações de utilizadores satisfeitos.