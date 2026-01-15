Facebook
Um dos maiores sucessos de sempre da IKEA chegou agora ao ALDI
Há 1h e 51min
Mais Vistos
00:05:08
Big Brother
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
tvi
00:03:23
1ª Companhia
Rodrigo Castelhano repreende Noélia: «Estás sempre em cima das pessoas»
tvi
00:10:05
1ª Companhia
Hilariante! Filipe Delgado coloca colegas a rir com relato de momento especial da sua vida
tvi
00:03:54
Big Brother
Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
tvi
Destaques IOL
Saude
Depois dos 55, estes 5 exercícios melhoram mais o tónus muscular do que levantar pesos
Reforma
Reformado fingiu viver em Portugal para evitar pagar impostos em Espanha. Agora, vai ter de pagar
Dicas
Nunca coloque os panos de microfibra na máquina de lavar a roupa. É isto que deve fazer
Viagens
Parece as Maldivas mas fica na Europa. Este destino é ideal para as férias de 2026
Mais Lidas
Liliana
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois
Segurança
Especialista em chamadas fraudulentas explica: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo"
Tempo
Estado do tempo vai agravar-se: estes serão os distritos mais afetados (e as horas mais difíceis)
away
Cristiano Ronaldo
É conhecido pelas Bifanas, mas serve um dos pratos favoritos de Cristiano Ronaldo
versa
Taca Portugal
Taça: FC Porto defronta Sporting ou AVS nas «meias», Fafe contra Torreense
maisfutebol
Dois às 10
Antes de entrar na «1.ª Companhia», Soraia Sousa terminou relação com famoso ator da TVI
tvi