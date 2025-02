Um estendal que se esconde quando não está em uso e oferece espaço generoso quando precisa

Com a chegada do inverno e dos dias de chuva, secar roupa em casa torna-se uma tarefa complicada, especialmente para quem vive em apartamentos pequenos. Este estendal retráctil resolve o problema de forma inteligente: oferece 13 metros de comprimento para estender roupa mas ocupa apenas 20 centímetros quando fechado. Fabricado com materiais resistentes, é fácil de instalar e adapta-se a qualquer espaço, seja na varanda, casa de banho ou lavandaria. O sistema de fixação garante que as cordas se mantêm firmes mesmo com peças pesadas, e quando não está em uso, fica discretamente recolhido contra a parede. Uma solução prática que combina capacidade generosa com poupança de espaço, ideal para famílias que procuram manter a casa organizada sem comprometer a funcionalidade.