Um refúgio de luxo no Algarve que está a impressionar a imprensa internacional

O Viceroy at Ombria Algarve, situado numa área preservada do barrocal algarvio, tem sido destacado pela Condé Nast Traveler como um dos melhores hotéis de Portugal. Com uma forte ligação à cultura e tradições locais, este resort de luxo oferece experiências autênticas, desde um campo de golfe certificado até produtos regionais no pequeno-almoço. As acomodações elegantes incluem piscinas privadas, jacuzzis e terraços amplos, enquanto a gastronomia combina sabores portugueses com criatividade. Ideal para famílias e amantes da natureza, o hotel proporciona uma estadia exclusiva por cerca de 675€ por noite, conquistando visitantes pela sua autenticidade e conforto.