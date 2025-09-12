Um relógio inteligente para crianças que mantém os pais descansados — sem precisar de telemóvel

O imoo Z1 é um relógio inteligente desenvolvido para crianças, pensado para facilitar a comunicação e aumentar a segurança no dia a dia. Permite videochamadas em alta definição, chamadas de voz, mensagens de texto e localização precisa via GPS, além de ser resistente à água e incluir um modo escola que evita distrações nas aulas. Com botão SOS, contactos de emergência e configuração simples através de cartão SIM, tornou-se um aliado prático para muitas famílias. As avaliações destacam a boa autonomia da bateria, a qualidade das videochamadas e a tranquilidade que oferece aos pais.