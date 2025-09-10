Facebook Instagram

Um secador profissional com resultados próximos ao Dyson. E custa seis vezes menos

Há 2h e 7min

O secador de cabelo profissional AOWOKA combina tecnologia iónica com motor de alta velocidade (16.000 RPM) e potência de 1600 W para secar rapidamente e proteger o cabelo, reduzindo frizz e aumentando o brilho e a suavidade. Leve, ergonómico e silencioso, permite múltiplos ajustes de temperatura e velocidade, adaptando-se a diferentes tipos de cabelo e estilos. Inclui difusor magnético e filtro fácil de limpar, sendo uma opção prática e acessível para quem procura resultados de salão em casa. Nas avaliações, os utilizadores elogiam a rapidez, o desempenho silencioso e a excelente relação qualidade-preço, destacando-o como alternativa profissional a secadores de gama superior.

