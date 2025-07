Um simples GPS salvou esta cadela — e pode salvar a sua também

Durante uma cheia no Texas, uma cadela chamada Ziva ficou presa numa vala inundada, sem hipótese de escapar — e só foi encontrada com vida porque usava um GPS na coleira. A história, contada pela revista People, relembrou-nos da importância de manter os nossos animais seguros, sobretudo em ambientes rurais ou em situações de risco.

Já tínhamos testado o Tractive, um localizador GPS com rastreamento em tempo real e monitorização de saúde, e ficámos totalmente convencidos da sua eficácia. A localização atualiza a cada poucos segundos, permite criar “cercas virtuais” com alertas automáticos, e acompanha também a atividade física e o sono do animal. É à prova de água, compatível com cães a partir de 4 kg, e funciona com subscrição mensal a partir de 4€. Uma ferramenta pequena — mas capaz de fazer toda a diferença.