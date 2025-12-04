Um smartwatch completo por 20€: chamadas, saúde e desporto num só aparelho

Este artigo pode conter links afiliados*

Este smartwatch de 1,91 polegadas desceu de 100€ para 20€ e oferece chamadas Bluetooth, monitorização de saúde 24 horas (frequência cardíaca, SpO2 e sono) e mais de 113 modos desportivos. Tem Bluetooth 5.4, ecrã HD, resistência IP68 e bateria que dura até 7 dias. Pesa apenas 30 gramas, funciona com Android e iOS, e permite personalizar mais de 200 mostradores. Com este desconto de 80%, pode ser uma excelente prenda de Natal.

