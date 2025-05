Um smartwatch completo por menos de 25 euros? Sim, existe mesmo

O eurGhy é um smartwatch leve, intuitivo e acessível, pensado para quem quer acompanhar a saúde e o dia a dia sem gastar demasiado. Com ecrã tátil generoso, bracelete em silicone confortável e dezenas de funções úteis — como chamadas Bluetooth, monitorização de ritmo cardíaco, sono, oxigénio no sangue e mais de 100 modos desportivos — destaca-se pela relação qualidade-preço e pela facilidade de uso. A bateria dura vários dias e as avaliações são francamente positivas, com elogios à precisão dos sensores e ao conforto no pulso. Uma alternativa prática e completa aos modelos mais caros do mercado.