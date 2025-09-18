Um tapete vintage que dá conforto à casa por menos de 25€

O HUGEAR Castanho Vintage é um tapete de estilo retro, em tons neutros e padrão desgastado, que se adapta bem a diferentes divisões da casa — da sala ao corredor. O modelo de 80x150 cm está agora em promoção por 24,52€, um desconto de 39%. Feito em polipropileno durável, com base antiderrapante e fácil manutenção, pode até ser lavado na máquina. Com 4,4 estrelas em 128 avaliações, os clientes destacam a suavidade, a praticidade e a forma como integra qualquer decoração: “Muito bonito e de boa qualidade, suave ao tato e não desliza” ou “Os tons neutros integram-se muito bem em quase qualquer espaço”.