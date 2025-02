Um truque de 9€ para acabar com as correntes de ar e os "visitantes" indesejados

Nem sempre damos conta do quanto precisamos de um produto até o descobrirmos, e esta fita isoladora autocolante é um desses casos. Com 100 cm de comprimento e 5 cm de largura, este veda-portas resolve vários problemas de uma vez só: acaba com as correntes de ar frio, impede a entrada de pó e insetos, e até ajuda a reduzir o ruído. A instalação é simples - basta cortar à medida e colar na parte inferior da porta - e os resultados são imediatos. Como confirmam centenas de utilizadores satisfeitos na Amazon, é uma solução eficaz que funciona tanto em portas interiores como exteriores, provando que às vezes as melhores soluções são as mais simples.