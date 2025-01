Uma air fryer com milhares de avaliações positivas e duas gavetas que facilitam a vida

A Ninja tem revolucionado o mercado das air fryers com modelos cada vez mais inovadores, e este modelo de duplo compartimento destaca-se pela sua versatilidade. Com capacidade total de 7,6 litros divididos em duas gavetas independentes e função SYNC para sincronizar o tempo de cozedura, permite preparar dois pratos diferentes em simultâneo. Oferece seis modos de cozedura (Max Crisp, assar, aquecer, fritar com ar, desidratar e cozer), tem avaliações muito positivas sobre poupança energética e está atualmente 40 euros mais barata que o preço original. Os utilizadores destacam a facilidade de utilização, a qualidade dos materiais e a durabilidade, com vários a confirmarem que mantém o desempenho mesmo após anos de uso intensivo. Com as suas gavetas antiaderentes de fácil limpeza e acabamentos robustos, esta air fryer tem provado ser um investimento valioso para quem procura simplificar a rotina na cozinha.