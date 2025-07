Uma baía escondida no Mediterrâneo para quem ainda vai de férias

Para quem deixou as férias para agosto ou setembro, há um destino surpreendente que continua a oferecer tudo o que se deseja do verão: mar quente, noites suaves e um areal onde ainda é possível estender a toalha longe das multidões. Chama-se Arenal d’en Castell e fica no norte de Menorca, a menos de duas horas de avião. Com uma baía ampla, águas transparentes e alojamentos para todos os perfis — desde hotéis familiares com animação a espaços tranquilos para adultos —, este recanto das Baleares combina beleza natural com conforto e acessibilidade. Uma escolha ideal para quem quer descanso, mergulhos longos e o prazer simples de um verão sem pressa.