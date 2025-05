Uma luz suave, 13 cores e milhares de elogios. Este candeeiro portátil está a conquistar as casas

Compacto, recarregável e surpreendentemente versátil, o candeeiro de mesa Auxmir é uma solução elegante para iluminar qualquer espaço — do quarto infantil à sala de jantar. Com 13 cores, cinco níveis de brilho e controlo por toque ou comando, adapta-se ao momento e ao estado de espírito. Funciona até 15 horas com uma só carga, tem temporizador programável e é leve o suficiente para levar de divisão em divisão. Com mais de cinco mil avaliações e uma média de 4,4 estrelas na Amazon, é mais do que uma luz de presença: é um acessório de conforto diário, que muitos já não dispensam.