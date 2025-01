'Vale muito mais do que custa': este secador compete com modelos premium como o Dyson

Um secador de cabelo profissional está a causar sensação na Amazon com uma classificação média de 4.7 estrelas, oferecendo características premium a uma fração do preço dos modelos topo de gama. Por 59€ (46% de desconto), o aparelho apresenta tecnologia de iões negativos, motor sem escovas de 110.000 RPM, três níveis de temperatura com indicador LED, duas velocidades e sistema de alternância quente/frio. Os utilizadores elogiam sua eficiência, baixo ruído e qualidade de construção, comparando-o favoravelmente ao Dyson em termos de resultados. Com um design compacto, bico concentrador magnético e cabo de 1,8 metros, o secador promete cabelos mais brilhantes e sem frizz em metade do tempo, tornando-se uma alternativa acessível para quem procura resultados profissionais.