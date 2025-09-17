Facebook Instagram

Vans Ward: estilo clássico a um preço imperdível

Hoje às 10:56

As Vans Ward são um modelo clássico em preto e branco que nunca sai de moda, conhecidas pelo conforto imediato e pela durabilidade da lona resistente com sola de borracha antiderrapante. Disponíveis do 38,5 ao 50, estão agora a apenas 39€, com uma avaliação média de 4,6 estrelas na Amazon. Os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço e o design versátil que combina com qualquer look. Para quem prefere o formato em bota, as Vans Filmore Hi também estão com desconto, por 50€, e contam já com milhares de avaliações positivas.

Mais Vistos
00:37:56
Dois às 10
Pela primeira vez, Afonso Leitão assume o que sente por Catarina Miranda – Veja a conversa completa
tvi
00:03:09
Secret Story
Primeiro segredo revelado? Botão dos segredos faz tremer a casa
tvi
00:05:47
Dois às 10
Afonso Leitão assume estar apaixonado por Catarina Miranda: «Gosto tanto dela quanto ela gosta de mim»
tvi
00:03:17
Secret Story
Em discussão com Marisa, Pedro passa-se e tem ataque de ciúmes: «Os teus homens (...) Só faltava dormires com o Dylan»
tvi
Destaques IOL
Saúde
Deixa o pano assim no lava-loiça? Este hábito comum deixa a sua família toda em risco
Saúde
Atenção às garrafas térmicas: especialista explica quantas vezes devem ser lavadas
Cameron Diaz
Este é um dos segredos de Cameron Diaz para manter um corpo jovem aos 53 anos
Tragédia
Marcou férias com a família em Ibiza depois de mulher ser diagnosticada com cancro. Um mergulho com os filhos deixou-o tetraplégico
Mais Lidas
Turquia
«Mário Branco falou com Mourinho sem falar comigo, que sou o presidente»
maisfutebol
Benfica
Mourinho: «Quem é o treinador que diz que não ao Benfica? Eu não...»
maisfutebol
Dois às 10
Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?
tvi
Benfica
Ali Koç sobre Mourinho no Benfica: «É uma daquelas coincidências estranhas»
maisfutebol
Benfica
Benfica: Bruno Lage quer receber prémios e o mês de setembro
maisfutebol
Voleibol
Mundial de voleibol: EUA vencem Cuba e «apuram» Portugal para os «oitavos»
maisfutebol