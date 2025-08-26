Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Varinha mágica Cecotec
Há 3h e 10min
Mais Vistos
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:13:07
Big Brother
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:04:52
Big Brother
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»
tvi
Destaques IOL
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Mais Lidas
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Violência doméstica
Dizia ser "uma atitude de homem" bater na mulher - e outra mulher também foi vítima de maus-tratos. A situação era "pública"
cnn
Big Brother
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal
tvi
Famosos
Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal
selfie
Sporting
Panathinaikos dificulta negociações com Sporting por Ioannidis
maisfutebol
Benfica
Vice-presidente do Fenerbahçe: «O Benfica não é uma equipa muito importante»
maisfutebol