Varinha mágica Cecotec

Há 3h e 10min
00:00:28
Big Brother
Brincadeira entre Catarina Miranda e Afonso Leitão corre mal. Concorrente ameaça com confessionário
tvi
00:13:07
Big Brother
Discussão entre Catarina Miranda e Ana Duarte sobe de tom e acaba em gritaria
tvi
00:01:45
Big Brother
Mergulhos, Risos e Diversão: Desafio de Catarina Miranda agita a manhã na casa mais vigiada do País
tvi
00:04:52
Big Brother
Viriato Quintela no limite com Afonso Leitão: «Se não calas a boca...»
tvi
Viral
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Segurança
Alerta de forte agitação marítima nos próximos dias: ondas podem chegar até aos 7 metros
Paraíso portugues
Espanhóis destacam "paraíso português perfeito" com alojamento a partir de 13 euros
Receitas
Fã da tarte de maçã do McDonald's? Aprenda a fazer a receita na Air Fryer
Rosa bela
Rosa Bela não consegue esconder as lágrimas: «Nunca o vi assim»
Violência doméstica
Dizia ser "uma atitude de homem" bater na mulher - e outra mulher também foi vítima de maus-tratos. A situação era "pública"
cnn
Big Brother
O outro lado do divórcio: Ricardinho responde a 'acusações' da ex-mulher Ana Duarte e já fala em tribunal
tvi
Famosos
Polémica! Ricardinho desmente Ana Duarte e revela que caso vai para tribunal
selfie
Sporting
Panathinaikos dificulta negociações com Sporting por Ioannidis
maisfutebol
Benfica
Vice-presidente do Fenerbahçe: «O Benfica não é uma equipa muito importante»
maisfutebol