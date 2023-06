Veja como está hoje a atriz Evangeline Lilly de 'Lost'

Ontem às 10:33

Lembra-se da Kate da série ‘Lost’? Veja como está irreconhecível! A atriz Evangeline Lilly ganhou notoriedade depois de vestir a pele da personagem Kate Austen na série ‘Lost’, transmitida entre 2004 e 2010, papel que lhe valeu uma nomeação para o Globo de Ouro de Melhor Atriz.

Hoje, com 43 anos, a atriz tem um look completamente diferente, com um corte de cabelo muito curto.

O seu projeto mais recente foi o filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania", um filme da Marvel, que estreou em fevereiro deste ano.

