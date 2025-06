Verão com calor? Estes produtos ajudam a manter o seu cão ou gato fresco e hidratado

O verão pode ser um desafio para cães e gatos, especialmente quando o calor aperta. Para os ajudar a manterem-se frescos e hidratados, a Kiwoko lançou a coleção Summer Vibes, com produtos pensados para o conforto dos patudos: desde mantas refrescantes com gel e piscinas portáteis, a fontes com pedal, bandanas térmicas e brinquedos para brincadeiras ao ar livre. Soluções práticas para garantir o bem-estar dos animais nos dias mais quentes. Percorra a galeria para conhecer algumas das propostas desta nova linha de verão