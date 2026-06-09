Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Pesquisar
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Pesquisa
Vestido assimétrico da Stradivarius
Há 1h e 12min
Mais Vistos
00:04:28
Dois às 10
Eva explica porque é que ignorou chamadas de Diogo depois da final do Secret Story
00:06:50
Secret Story
Aos gritos, Bruno levanta-se para confrontar Afonso durante dinâmica. E tudo por causa de Pedro Jorge
00:03:17
Secret Story
Leandro e Afonso trocam acusações, aos berros: «És infantil!»
00:04:08
Secret Story
Leandro lança provocação a Afonso relacionada com mulheres. E este reage: «Quando vou para a cama...»
Destaques IOL
Piscinas portuguesas
Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial
Continente
Esqueça as lojas caras: chapéus de sol tendência estão no Continente
Praia fluvial
Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los
Máquina de tirar imperiais
Esperam-se filas! Chegaram ao Lidl as máquinas de imperias que custam 25 euros
Mais Lidas
Belfast
Ataque brutal em Belfast: homem tenta decapitar vítima à luz do dia
«Para ele ficar atiçado»: Em pose sensual, Inês Aires Pereira sublinha que também é "amante"
Dois às 10
Juntos pela primeira vez numa entrevista, Eva e Tiago respondem à pergunta que todos querem saber: «Estão juntos?»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Júlia Pinheiro
Fogão amarelo como os de antigamente, candeeiros e até quadros: a cozinha com charme retro de Júlia Pinheiro
Made In
Al Hilal disposto a oferecer contrato milionário a Vítor Pereira
Dois às 10
Fruta preferida de Cristina Ferreira cresce à porta de casa da apresentadora. E ajuda a prevenir o envelhecimento celular
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Vestido stradivarius
Espanholas rendidas a este vestido de menos de 30 euros da Stradivarius
Rowenta Clean It
O segredo de 91€ que está a salvar os sofás das manchas de animais e a recuperar estofos com dez anos
Medidor de humidade
O segredo de 12€ na Amazon que os apaixonados por plantas usam para as manter sempre vivas
Prime Day
O Amazon Prime Day 2026 já tem datas confirmadas: quatro dias de descontos em tecnologia, casa, beleza e muito mais
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Continente
Esqueça as lojas caras: chapéus de sol tendência estão no Continente
Burla amorosa
Promessas de amor que acabam mal: PSP ensina truque para descobrir se está a ser enganado
Aspirador de mão
Pequeno, potente e cabe numa gaveta: o mini aspirador sem fios de 50€ que resolve o drama dos cabelos na casa de banho
Piscinas portuguesas
Já abriram as piscinas portuguesas com água do mar que são referência na arquitetura mundial
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Opiniao
OPINIÃO I Secret Story: Liliana domina o jogo e os outros ainda não perceberam
Máquina de tirar imperiais
Esperam-se filas! Chegaram ao Lidl as máquinas de imperias que custam 25 euros
Bebidas
Há um fenómeno a crescer na noite e festas portuguesas. PJ alerta jovens: "Podes mesmo morrer"
Vorwerk Kobold VK7
Internet vai ao rubro com rotina de limpeza e casa de luxo de Leomarte. Este é o aspirador sensação
Praia fluvial
Há motivos para toda a gente falar desta praia fluvial portuguesa. Fomos descobri-los
Sintomas
Sente mais sono, obstipação ou o cabelo fraco? Podem ser sintomas de uma doença silenciosa
Saude
Poluição do ar pode comprometer o desenvolvimento pulmonar das crianças, diz estudo
Emprego
A partir de que idade se pode trabalhar em Portugal?
Mais-valias
Mais-valias: Como ficar isento na venda de uma segunda casa?
Smartwatch mulher ouro rosa amazon
37 euros? Este smartwatch elegante está com 72% de desconto
Ar condicionado portatil
Este mini ar condicionado portátil desceu para os 52€: a solução com gelo que vai salvar o seu verão
Máquina de gelo
Gelo pronto em minutos: famosa máquina do Lidl está ainda mais barata este ano
Sardinhas assadas
O erro no tempero com sal grosso que estraga as sardinhas assadas
Burla
PJ lança alerta sobre chamadas que podem esvaziar a sua conta bancária
Medicamento
Alerta: este medicamento está a faltar nas farmácias
Aspirador vertical potente barato
Tipo Dyson, mas por uma fração do preço: o aspirador sem fios mais potente da Amazon está com desconto flash
Maquina de cafe nespresso promocao
De 110€ para 63€: a máquina de café Nespresso mais vendida da Amazon está com um desconto irresistível
Digestão
Afinal, é ou não perigoso entrar na água a meio da digestão? Depende, explicam especialistas
Casamento de julia palha
Há novas imagens do casamento de Júlia Palha. Mas nós destacamos o comentário do marido
Famosos
Esta jovem com a filha bebé ao colo são hoje duas mulheres famosas em Portugal. Reconhece-as?
Bater bafo
Bater bafo: uma brincadeira com quase 100 anos que parece recente aos olhos dos portugueses
Viagens românticas
Viagem a dois? Estes são os melhores destinos de férias
Trabalho
E se a sua empresa gravasse o seu trabalho para treinar IA?
Investir em ações
Dinheiro parado perde valor? DECO explica como investir em ações com menos risco
Cadeira de praia barata
Oferta flash na Amazon: espreguiçadeira topo de gama com para-sol desce aos 40€
Esponja de cozinha
Usa esponja da cozinha? Conheça os riscos e o que recomendam os especialistas
Santos populares
Santos Populares: os alimentos que ajudam o corpo a recuperar no dia seguinte
Sardinha em lata benefícios
Sardinha em lata conta? Tudo o que precisa de saber sobre os benefícios
Últimas
Trabalhador
Queda de cerca de oito metros mata trabalhador em Vila Real
Conselho de Segurança da ONU
"Utiliza habilmente as relações com as antigas colónias para ter uma influência internacional desproporcional à sua dimensão": a vitória de Portugal na ONU vista pela Alemanha
«Isso é um grande problema»: Atriz famosa assume dias complicados e aconselha a «não esconder» a situação
As palavras arrepiantes de Marco Costa após perda dolorosa: «Esteve presente nos dias em que eu estava perdido»
famosos
Georgina Rodríguez dá salto na carreira: "Passo importante"
Comissão Europeia
Comissão Europeia obriga Meta a reabrir WhatsApp a assistentes de IA de terceiros
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Já houve primeiro date! Eva Pais e Tiago Blela contam como está a relação fora do Secret Story
Ciclismo
Ciclismo: Visma-Lease a Bike vence «crono» e Baudin segue na liderança
Guerra
Inteligência Artificial ajuda a salvar dois soldados dos EUA após acidente de helicóptero no Estreito de Ormuz
Mariana Monteiro mostra-se indignada com situação numa escola: «Deixa de haver bom senso»
Cancro
Afinal, que vacina é esta que destruiu cancros em ensaios clínicos? E que portugueses a podem receber?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Fertilidade
Há cada vez menos bebés e a culpa pode ser dos smartphones
famosos
Gonçalo Quinaz reage às polémicas declarações de Pedro Jorge: "Uma colega ligou-me, muito aflita"
Seguro
Seguro destaca sintonia com Montenegro e defende equilíbrio político nos primeiros três meses em Belém
Big Brother
Prestes a ser mãe, Luíza Abreu encanta fãs com fotos raras do barrigão de grávida. E há uma reação que não passou despercebida
Famosos
Bernardina Brito e Tiago Ginga dão nova oportunidade ao amor?
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Vila Verde
Tia acusada de 123 crimes de abuso sexual dos sobrinhos: vítimas tinham 3 e 8 anos quando os abusos começaram
Benfica
VÍDEO: Benfica oferece nova camisola a Neemias Queta e Joe Mazzulla
Abuso sexual de menores
Jovem de 16 anos começou a abusar dos sobrinhos de 3 e 8 nas férias de verão. Crimes duraram cinco anos seguidos
Famosos
Aos 17 anos, matou o pai para defender a mãe. Agora, foi preso por vender droga a famosos
Pescadores
Três pescadores resgatados com vida de barco que afundou no rio Douro
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Até às escuras limpa! Este robot com laser está finalmente a menos de 100 euros
Cinema
Cinemas portugueses com mais espectadores em maio
Dois às 10
Questionada por Cristina Ferreira, Eva afasta cenário sobre Diogo Maia: «Seria impossível»
Guerra
Há "fantasmas" a impedir que o maior choque petrolífero de sempre não seja assim tão mau
Famosos
Bernardina Brito fala sobre homem de vídeo polémico: "Estragaram tudo"
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Judo
Jorge Fonseca e o «Uber da Droga»: «Sou submetido a controlos antidoping»
Unhas de gel
Repararam nas unhas de Fernanda Serrano? Este verão pode mesmo ser inesperado
Vestido stradivarius
Espanholas rendidas a este vestido de menos de 30 euros da Stradivarius
Policia Judiciária
Jovem de 19 anos detido por tentativa de homicídio após perseguir e atropelar amigo
Famosos
Atores, concorrentes de reality shows e funcionários da TAP: revelada a lista do Uber da droga
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Avião
Já se perguntou porque é que lhe pedem para abrir as persianas no avião? A explicação pode surpreendê-lo
Chamadas e mensagens privadas: Eva Pais expõe atitude de Diogo Maia depois do Secret Story 10
Atalanta
OFICIAL: Palladino deixa comando técnico da Atalanta
Famosos
Bernardina Brito faz revelação... que envolve a mãe de Tiago Ginga: "Eu tinha um dossier..."
Carros
Tem um Jeep Wrangler ou Gladiator? Há 357 veículos chamados à revisão em Portugal
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Dois às 10
Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»
Serra da Estrela
Serra da Estrela reconhecida como Reserva da Biosfera da UNESCO
Uber da droga
Judoca Jorge Fonseca reage após ver nome envolvido no caso do dealer dos famosos. "Nem chegou a existir qualquer compra ou consumo"
Mundial 2026
"Pode vir a ser o próximo campeão do mundo". Selecionador da Nigéria vê Portugal como candidato ao título
António José Seguro
Seguro destaca "boa articulação" com Montenegro ao fazer balanço dos primeiros três meses
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Pousadas de Portugal
Governo põe Pousadas de Portugal sob fiscalização
Mundial 2026
Capitão da Nigéria sugere Tiago Djaló e Jota Silva à Seleção: «São muito bons»
Mundial 2026
VÍDEO: de Shakira a Nelly Furtado, conheça as 17 músicas do Mundial 2026
Rowenta Clean It
O segredo de 91€ que está a salvar os sofás das manchas de animais e a recuperar estofos com dez anos
Presidente da República
"Devemos ter boas relações com os Estados Unidos". Seguro defende também autonomia estratégica da Europa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Há um detalhe na casa de David Carreira e Carolina Carvalho que os fãs não estão a deixar escapar
Mundial 2026
«Portugal pode ser o próximo campeão do mundo», diz o selecionador da Nigéria
Famosos
"Estão juntos?": a resposta de Eva Pais e Tiago Blela!
Dois às 10
Cristina Ferreira recorda antigo amor de verão: «Eu disse: um dia ainda hás de andar atrás de mim. E andou»
Famosos
"Manual de instruções para dizer 'não' sem culpa", por Tatiana A. Santos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT