Vestido de noiva da Kiabi é lindo e só custa 69 euros

Hoje às 11:55

Sim, é possível casar com um vestido que não cause um rombo de centenas de euros na conta. E sim, com menos de 100 euros consegue ter um look elegante. Prova disso é este vestido da Kiabi, pelo qual nos apaixonámos.

Trata-se de um vestido de noiva, de decote em bico com manga curta em renda. A parte de cima é composta por renda e a parte de baixo é acetinada.

O vestido mede atrás cerca de 147 centímetro, sendo que a modelo nas fotografias tem 1,76m de altura e veste o tamanho 38.

Percorra a galeria acima para ver os detalhes.