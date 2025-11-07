Facebook
Instagram
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Viajar
Há 2h e 43min
Mais Vistos
00:03:21
Secret Story
Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!
tvi
00:04:09
Secret Story
Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar
tvi
00:02:48
Secret Story
Poderá Marisa estar grávida dentro da casa? Esta é a razão da suspeita
tvi
00:05:55
Secret Story
Segredo em risco? Pedro fica desconfortável com provocações de Leandro e Marisa Susana
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
Pensões pensionistas aumento
É pensionista? Neste artigo: escreva o valor da sua pensão e pode ver se vai ter aumento (e de quanto) em 2026
cnn
DECO PROteste
Domingo haverá corte de eletricidade em alguns municípios e, por isso, é melhor "desligar os eletrodomésticos"
cnn
Dicas
Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer
E-redes
Vai haver cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Hotel
Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€
Dois às 10
Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer
tvi