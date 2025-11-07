Facebook Instagram

Viajar

Há 2h e 43min
Mais Vistos
00:03:21
Secret Story
Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!
tvi
00:04:09
Secret Story
Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar
tvi
00:02:48
Secret Story
Poderá Marisa estar grávida dentro da casa? Esta é a razão da suspeita
tvi
00:05:55
Secret Story
Segredo em risco? Pedro fica desconfortável com provocações de Leandro e Marisa Susana
tvi
Destaques IOL
Saúde
Mais de 40% das pessoas desta idade na Europa têm falta de proteína, alerta médico
Chá
Sofre de cãibras, cólicas ou tensão muscular? Este chá é ideal para aliviar as dores
Saude
Anda sempre cansado? Pode estar a faltar-lhe esta vitamina
Viajar
Como viajar para qualquer lugar mesmo tendo um salário baixo
Mais Lidas
Pensões pensionistas aumento
É pensionista? Neste artigo: escreva o valor da sua pensão e pode ver se vai ter aumento (e de quanto) em 2026
cnn
DECO PROteste
Domingo haverá corte de eletricidade em alguns municípios e, por isso, é melhor "desligar os eletrodomésticos"
cnn
Dicas
Bolor nas juntas de silicone junto ao lava-loiças ou banheira? É isto que deve fazer
E-redes
Vai haver cortes de luz no domingo em várias zonas do país: eis os locais e os horários
away
Hotel
Mesas, colchões, poltronas: hotel de luxo português está a vender online o seu recheio desde 5€
Dois às 10
Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer
tvi