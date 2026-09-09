Vicky Montanari: a 'portuguese girlie' que teve um casamento bilionário

Hoje às 16:00
Mais Vistos
A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?»
00:03:36
Big Brother
A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?»
«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha
00:01:17
Big Brother
«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha
Durante discussão, Luís envolve Afonso Leitão. E Miranda reage: «Ele era um senhor ao teu lado»
00:05:18
Big Brother
Durante discussão, Luís envolve Afonso Leitão. E Miranda reage: «Ele era um senhor ao teu lado»
Cláudio Ramos assinala aniversário de Cristina Ferreira com mensagem arrepiante
00:03:05
Dois às 10
Cláudio Ramos assinala aniversário de Cristina Ferreira com mensagem arrepiante
Destaques IOL
Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes
Bruna Gomes
Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes
Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?
TVI atriz
Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?
Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar
Lojas de roupa baratas
Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
Mais Lidas
"É preciso virar a página": aos 102 anos, vendeu a casa onde vivia num dos negócios mais memoráveis
História
"É preciso virar a página": aos 102 anos, vendeu a casa onde vivia num dos negócios mais memoráveis
Dois salários e um subsídio acima do previsto até ao Natal: o que muda com o alívio fiscal
IRS
Dois salários e um subsídio acima do previsto até ao Natal: o que muda com o alívio fiscal
Seis crianças entre os 4 meses e os 7 anos sobreviveram a acidente. Mãe que ia ao volante perdeu a vida
Acidente rodoviário
Seis crianças entre os 4 meses e os 7 anos sobreviveram a acidente. Mãe que ia ao volante perdeu a vida
Tinha 33 anos, três filhos e era adorada por milhares de pessoas: morreu após cirurgia plástica
Tinha 33 anos, três filhos e era adorada por milhares de pessoas: morreu após cirurgia plástica
E-Redes está a doar viaturas usadas. Candidaturas já abriram
E-REDES
E-Redes está a doar viaturas usadas. Candidaturas já abriram
Tem nome de uma fruta. Esta estrela da TVI é mãe e a filha encanta as redes sociais: «Um sério caso de amor»
Dois às 10
Tem nome de uma fruta. Esta estrela da TVI é mãe e a filha encanta as redes sociais: «Um sério caso de amor»