Eleve a sua experiência com acesso exclusivo.
TORNE-SE PREMIUM
Fotos
Início
Mais Vistos
Para Si
Notícias
Desporto
Famosos
TV
Lifestyle
Receitas
Saúde
Dicas
Pets
Viagens
Descobertas
Dinheiro
Emprego
Maxmat
Pesquisa
Pesquisar
Vicky Montanari: a 'portuguese girlie' que teve um casamento bilionário
Hoje às 16:00
Mais Vistos
00:03:36
Big Brother
A pergunta que todos querem saber. Jéssica "encosta" Sónia à parede: «O que é que tens contra mim?»
00:01:17
Big Brother
«Punha-te daqui para fora, hoje»: David Diamond é implacável com o ex-namorado da filha
00:05:18
Big Brother
Durante discussão, Luís envolve Afonso Leitão. E Miranda reage: «Ele era um senhor ao teu lado»
00:03:05
Dois às 10
Cláudio Ramos assinala aniversário de Cristina Ferreira com mensagem arrepiante
Destaques IOL
Bruna Gomes
Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes
TVI atriz
Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?
Lojas de roupa baratas
Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
Mais Lidas
História
"É preciso virar a página": aos 102 anos, vendeu a casa onde vivia num dos negócios mais memoráveis
IRS
Dois salários e um subsídio acima do previsto até ao Natal: o que muda com o alívio fiscal
Acidente rodoviário
Seis crianças entre os 4 meses e os 7 anos sobreviveram a acidente. Mãe que ia ao volante perdeu a vida
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Tinha 33 anos, três filhos e era adorada por milhares de pessoas: morreu após cirurgia plástica
E-REDES
E-Redes está a doar viaturas usadas. Candidaturas já abriram
Dois às 10
Tem nome de uma fruta. Esta estrela da TVI é mãe e a filha encanta as redes sociais: «Um sério caso de amor»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
PARA SI
Casamento Comporta
Casamento bilionário em Portugal correu as revistas lá fora. Mas o que nos inspirou foi este detalhe nas mesas
Emprego
Defesa vai abrir oportunidades industriais. Que lugar pode ter a metalomecânica portuguesa
Acidente rodoviário
Seis crianças entre os 4 meses e os 7 anos sobreviveram a acidente. Mãe que ia ao volante perdeu a vida
Bruna Gomes
Bernardo Sousa tem reação impagável ao vestido mais sexy que vimos em Bruna Gomes
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Raiz oleosa
O champô de supermercado que realmente limpa a raiz oleosa
Inteligência Artificial
4 em cada 10 pais querem escolas mais preparadas para ensinar Inteligência Artificial
Vinílico
Instale pavimento vinílico de forma simples
Philips Multigroom Série 5000
"Recomendo, cumpre perfeitamente a função": esta máquina de barbear Philips está com desconto na Amazon
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Associação Empresarial de Braga
Do centro da cidade para o ecrã: Braga cria nova montra para o comércio local
TVI atriz
Aos 40 e depois de ser mãe, atriz que marcou a TVI continua com um corpo que parece ter 20: sabe quem é?
BB All Stars
Concorrente do BB All Stars partilha como transformou o seu corpo em menos de um ano
Segurança em condomínios
Portugueses têm um hábito nos patamares dos prédios que coloca em causa a segurança de todos
Raiz oleosa
Encontrei o sérum para o cabelo que finalmente controla a raiz oleosa
Lojas de roupa baratas
Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar
Chuveiro com filtro
20 euros para mudar o seu cabelo para sempre: o chuveiro com filtro que promete fios mais fortes
Second Serve
Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”
malas de viagem
Ainda vai de férias? Esta mala de cabine aprovada pela Ryanair e Vueling está a menos de 40 euros
Prova de Vida
Só estes pensionistas têm de fazer prova de vida até 15 de setembro
Adidas Breaknet Sleek
"São os mais bonitos para o outono": estes ténis Adidas estão a menos de 60€
Utopia Towels
"Muito suaves e de boa qualidade": este jogo de 8 toalhas está a 23 euros
Crime
Bebé de três meses morreu quando acampava com a família. Quatro adultos foram detidos
MONSGA
De 200€ para 102€: este aspirador sem fios une design e potência
Big Brother All Stars
Adivinha quem voltou? Conheça os concorrentes do Big Brother All Stars
Aspirador robot
Poupe 74% na limpeza diária: Este aspirador robot traz uma esfregona magnética avançada para deixar o chão a brilhar
Opiniao
OPINIÃO | 26 anos depois, o Big Brother voltou a parar Portugal
Joana Albuquerque
Dias antes de entrar no “BB All Stars”, esta concorrente abriu as portas de sua casa. A organização inspirou-nos
Creme Nivea
Estudo científico confirma as propriedades que fazem do creme Nivea um fenómeno global há décadas
Hoteis
Hotéis pelo mundo na lista das melhores descobertas de 2026
NERLEI
Oito empresas portuguesas vão a uma das maiores feiras mundiais do setor automóvel
Seguro automóvel
Seguro automóvel: Que níveis de proteção existem e o que influencia o preço?
Gorgulho no arroz
Gorgulho no arroz e massa na despensa: como tratar e prevenir
Inteligência Artificial
O que as crianças devem saber sobre Inteligência Artificial
Carro usado
Comprar um carro usado pode representar uma poupança de 2900 euros
Oportunidades de emprego
Este é o fator que mais influencia as oportunidades de emprego dos licenciados portugueses
Lisboa
“O sistema de segurança português não tem tecnologia”: americana partilha o que encontra em Lisboa
Sandra Felgueiras
Sandra Felgueiras lamenta: “Nunca fiz aos outros aquilo que nunca esperei sofrer”
Últimas
Felgueiras
Homem morre picado por vespa asiática durante as vindimas em Felgueiras
Liga
Moreirense-Benfica (onzes): Banjaqui e Schjelderup saltam para o onze
Andrew Tate
Irmãos Tate vão ficar presos nos EUA enquanto tentam evitar extradição para os EUA
Acidente escola
Filho morreu atingido por uma baliza na escola. Pais reclamam quase 500 mil euros
Argentina
Di Maria ainda não pensa na reforma: «Quero continuar a ganhar coisas»
Liga Campeões
VÍDEOS: Barça dá «manita», Estugarda vence com hat-trick
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Maria da Graça Carvalho
"Não é correto fazer um auxílio generalizado à população": Governo vai manter política para lidar com o aumento do preço dos combustíveis
Casa
Mudaram-se para uma casa de 23 mil euros numa aldeia com 200 habitantes e até os vizinhos ajudam a decorar
Zelensky
Avião de Zelensky “quase foi atingido” por drone durante descolagem da Moldávia
Tenis
US Open: Rybakina brilha, segue para as «meias» e é a nova número um mundial
Guerra
Avião de Zelensky "quase atingido" por drone durante descolagem
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Alzheimer
"Foram realizados avanços muito importantes nos últimos anos": doença de Alzheimer será mesmo erradicada?
Gás
Botija solidária vai até ao final do ano. Quanto é o apoio, quem tem direito e como se pode pedir
Modalidades
Andebol: FC Porto perde com o Veszprém no regresso à Liga dos Campeões
John Ternus
iPhone Duo: aí está o primeiro telemóvel dobrável da Apple
Chega
Chega pede audição urgente do diretor da PJ sobre destruição de químicos
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sapatos
Os sapatos da tua avó são tendência e estes 13 vão ser os mais desejados da estação
Regresso às aulas
“A vida perfeita deve ser organizada na imprevisibilidade”: a história de Inês Paper Studio
História
Começaram com 6 cabras e uma tenda. Hoje fazem alguns dos melhores queijos
Liga Campeões
Sporting-Galatasaray (onzes): Rui Borges mexe na defesa e senta Flávio Gonçalves
Sporting Galatasaray ao vivo
Liga dos Campeões: Sporting 1-1 Galatasaray (ao minuto)
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Spice Girls
Spice Girls reacendem rumores de regresso com vídeo misterioso
Liga
Liga: 5.ª jornada registou melhor média de tempo útil desde 2012
Magui Corceiro
Quem é a nova companhia de Margarida Corceiro em Nova Iorque? Também estamos apaixonados
Big Brother
Casa nova de Bárbara Parada tem detalhe com «sensação de hotel»: veja as imagens do item de luxo
Friedrich Merz
Merz acusa AfD de querer promover “limpeza étnica” com política de “remigração”
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Internacional
OFICIAL: Dick Advocaat mais um ano como selecionador de Curaçau
Spice Girls
Spice Girls estão de regresso? Este vídeo está a gerar rumores
Governo
Governo retira do site obrigatoriedade das vacinas para crianças serem matriculadas
Guerra na Ucrânia
"Toda a gente vai tomar café com uma espingarda": cresce a tensão na Ucrânia perante a ameaça da Rússia ao "cinturão de fortalezas"
Mercado
OFICIAL: Otelul alarga contingente luso no plantel com Rafael Brito
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Sp. Braga
OFICIAL: Jónatas Noro deixa o Sp. Braga a caminho do Pafos FC
Piotta
Explosão em central hidroelétrica na Suíça mata dois trabalhadores
Polícia Marítima
Polícia Marítima resgata 30 pessoas durante missão na Grécia
Mau tempo
Dezasseis estradas continuam encerradas após o mau tempo de janeiro e fevereiro por serem obras complexas, diz o Governo
Médicos
Escolha de vagas para formação especializada dos médicos passa a ser feita online
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Alemanha
Merz acusa a AfD de querer uma "limpeza étnica" com a sua política anti-imigração
IRS
Descida do IRS obriga a mudar tabelas de retenção duas vezes em poucos meses
Big Brother
Desistência à vista. Francisco Monteiro confessa estar contrariado no Big Brother All Stars: «Porque é que não sais?»
Cascata do Tahiti
Criança de 11 anos fica ferida após queda de quatro metros na cascata do Tahiti
Internacional
Jorge Valdano: «Mourinho continua a ser o maior»
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Liga
Árbitros que chumbaram nos testes físicos apitam jogos do Benfica e FC Porto
Seleção
Portugal-Noruega: já não há bilhetes para o regresso de Haaland ao Dragão
Casamento Comporta
Casamento bilionário em Portugal correu as revistas lá fora. Mas o que nos inspirou foi este detalhe nas mesas
Dois às 10
Não vai acreditar como este bolo de bolacha é fácil de fazer
Emprego
Defesa vai abrir oportunidades industriais. Que lugar pode ter a metalomecânica portuguesa
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Inteligência Artificial
A inteligência é artificial. O mérito não
Novo Nordisk
Wegovy está a ser testado em menores. Resultados mostram que 40,4% das crianças deixaram de ser obesas em 68 semanas
Polícia Nacional
Quatro homens detidos em Espanha por violação em grupo de ex-namorada de um deles
Internacional
Thiago Silva atira-se a Ancelotti: «Aqui não funciona assim…»
Ciclismo
Vuelta: Matthew Brennan volta a ser o mais forte e alcança o quinto triunfo
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
ver mais
Ficha Técnica
Política de Privacidade
Política de Cookies
Gerir Consentimento
Publicidade
IOL
TVI
TVI Player
CNN
Maisfutebol
Selfie
SOL
VERSA
AWAY
TVI PASS
COPYRIGHT © 2026 IOL.PT