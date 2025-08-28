Facebook
Vilarinho das Furnas
Hoje às 10:07
00:05:46
Big Brother
Missão secreta traz lágrimas! Miranda chora e faz aviso a Afonso: «Ou tu tomas uma posição...»
tvi
00:03:00
Big Brother
Afonso Leitão também pede beijos a Jéssica Vieira e todos ficam de boca aberta
tvi
00:03:53
Big Brother
Jéssica intromete-se na massagem de Miranda a Afonso e a concorrente ignora-a
tvi
00:03:03
Big Brother
No escuro da noite, Afonso implora por um beijo de Catarina Miranda
tvi
Viajar
Como conseguir voos mais baratos? Estes três segredos são a resposta (e poucos conhecem)
Aldeia
Casas antigas e uma tasquinha inesquecível: esta aldeia é um encanto e é elogiada por quem lá vai
Parque aquático
Insufláveis, escorregas e trampolins: este parque aquático é um dos favoritos dos portugueses
Museu
Miniaturas e tradição: uma Aldeia Típica que faz lembrar o Portugal dos Pequenitos
Benfica
Benfica fecha a contratação de Sudakov
maisfutebol
Kelly Bailey
Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"
Famosos
Grande reviravolta no "Big Brother Verão": este é o novo concorrente mais odiado!
selfie
Famosos
Zé Lopes mostra-se de sunga e fã brinca: "Será que fui a única que fez zoom?"
selfie
Benfica
Benfica: Everton prepara oferta por Florentino
maisfutebol
Made In
Imprensa inglesa abre a porta à saída de Amorim: «Um treinador condenado»
maisfutebol