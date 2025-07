Vistefly: O aspirador sem fios que encosta o Dyson a um canto

Com uma avaliação média de 4,5 estrelas em mais de mil opiniões, o aspirador sem fios Vistefly tem conquistado utilizadores ao oferecer desempenho e funcionalidades comparáveis ao Dyson, mas a um preço muito mais acessível — cerca de 161 euros, o que representa quase metade do custo de um Dyson V8. Destaca-se pela sua potente sucção, autonomia de até 70 minutos, design ergonómico com ecrã táctil e acessórios completos. Além disso, é silencioso, fácil de limpar e ideal para famílias com crianças ou animais, garantindo uma limpeza eficaz sem complicações.