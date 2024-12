Vitamina C, ácido hialurónico e resultados comprovados: este é o sérum mais vendido da Amazon

Este sérum facial da Florence, que se tornou num dos mais vendidos da Amazon com mais de 116 mil avaliações e 4,3 estrelas, combina vitamina C, vitamina E e ácido hialurónico numa fórmula vegan e orgânica desenvolvida em Itália. A sua textura leve e de rápida absorção, aliada ao aroma cítrico suave, conquistou utilizadores com diferentes tipos de pele, desde as mais sensíveis às mistas. Testado dermatologicamente e com certificação AIAB Eco Cosmético, oferece resultados visíveis no combate a rugas e manchas, ao mesmo tempo que hidrata e ilumina a pele. O produto tem uma duração média de três a quatro meses com aplicação diária, e a sua eficácia é comprovada por milhares de utilizadores satisfeitos que destacam não só os resultados visíveis, como também a sua versatilidade e facilidade de aplicação.